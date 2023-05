Piantedosi in Calabria, migranti e sicurezza le priorità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Immigrazione e sicurezza sono stati il motivo conduttore nella visita che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha compiuto oggi in Calabria. Prima tappa a Roccella Ionica, luogo di decine di sbarchi di migranti, con la cittadina ionica che si è trovata spesso in difficoltà ad affrontare dei flussi superiori alla capacità di accoglienza. Quindi Africo Nuovo, sempre nella Locride, per inaugurare la nuova caserma dei carabinieri realizzata in un bene confiscato alla ’ndrangheta.

A Roccella centro di primo soccorso da migliorare

A Roccella il ministro ha visitato il porto ed ha incontrato gli amministratori locali, assicurando che «il centro di primo soccorso e accoglienza cambierà a breve in meglio, visto che sono previsti interventi di una certa importanza in modo da potenziare i servizi che in tutti i momenti di bisogno serviranno per fare funzionare al meglio il sistema di accoglienza».

Avanti con il contrasto all’immigrazione illegale

Piantedosi ha rimarcato che il lavoro che il governo sta svolgendo in Calabria «è finalizzato a rendere più sostenibile e gestibile il fenomeno migratorio anche nelle sue cosiddette fasi più acute». Quindi saranno migliorate le strutture per l’accoglienza, ma non per questo verrà meno l’impegno a contrastare l’immigrazione illegale. «Organizzarci per l’accoglienza - ha specificato il ministro parlando con i giornalisti - non significa che il governo non continuerà a portare avanti le politiche di contenimento del fenomeno migratorio attraverso le azioni che stiamo portando avanti insieme ai Paesi dai quali partono queste persone».

Humanity 1 attracca a Livorno, Geo Barents a Bari

Fenomeno che anche ieri ha registrato due arrivi. A Livorno ha attraccato in porto la nave ong ’Humanity 1’ con 88 migranti a bordo recuperati al largo della Libia il 26 maggio scorso, mentre a Bari è arrivata la nave Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 605 migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare, al largo della Sicilia. In tema di arrivi e di quantità di sbarchi, comunque, Piantedosi si è detto fiducioso: «Come governo notiamo dei timidi segnali positivi anche per via dei buoni rapporti istituzionali avviati con alcuni Stati, tra cui la Tunisia e la Libia». Il ministro dell’Interno si è recato poi ad Africo Nuovo per inaugurare la nuova caserma dei carabinieri, realizzata in un bene confiscato alla ’ndrangheta. «Un ulteriore incoraggiamento - ha detto - a continuare con convinzione in un rinnovato percorso di rinascita nel segno della legalità, della partecipazione democratica e dell’impegno sociale».

Beni sequestrati: +131,42%

A giudizio del ministro, infatti, l’azione di contrasto alla criminalità organizzata «non è più limitata alla sola fase repressiva ma è arricchita anche di una funzione sociale». Ed in questo senso ha sottolineato come il contrasto alle mafie «deve assumere una connotazione innanzitutto culturale con il coinvolgimento dell’associazionismo e del terzo settore», rimarcando che è imminente la consegna di 260 beni immobili oggetto del primo bando sperimentale di diretta assegnazione ad associazioni ed enti del terzo settore. Proprio sull’attività portata avanti dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati diretta dal prefetto Bruno Corda con la vigilanza del Viminale, Piantedosi ha tenuto ad evidenziare i risultati positivi ottenuti nell’ultimo triennio con una crescita del +131,42% di beni destinati di cui il 150% in più di immobili e il 120% di aziende.