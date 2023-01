Piantedosi: stop 2 mesi a trasferte tifosi Roma e Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione» sulle «trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi». Lo ha annunciato il ministro Piantedosi, in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste. Piantedosi ha parlato di «qualche provvedimento di prevenzione» non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - per i quali è in corso una intensa attività di polizia. «Ma non potrò non fare a meno - ha aggiunto - di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie».

Indagini ancora in corso sui disordini sulla A1 ad Arezzo

Proseguono intanto le indagini sui disordini avvenuti sulla A1 ad Arezzo domenica scorsa, tra gli ultras giallorossi e partenopei. Sulla vicenda sono anche «in corso accertamenti di attribuzione delle responsabilità», ha spiegato Piantedosi, convinto che «ci siano elementi per un numero significativo di Daspo. Quello che ci muove è la tutela generale dell’ordine pubblico e l’attribuzione specifica di responsabilità». Si tratterà quindi di divieti di accedere alle manifestazioni sportive con determinate prescrizioni, come l’aggiunta dell’obbligo di andare a firmare in commissariato durante i match.

Servizi di filtraggio affidati alla polizia

Intanto la gestione dell’ordine pubblico durante il match Napoli-Juventus al Maradona potrebbe diventare un nuovo modello per la sicurezza dentro e fuori dagli stadi, con le diverse misure introdotte dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive: ai controlli per i prefiltraggi e i filtraggi davanti agli impianti sportivi vengono impiegate le forze di polizia invece degli steward.

Biglietti non cedibili

Tra questi ultimi invece è prevista un’aliquota di quelli appartenenti alla società in trasferta, i quali conoscono la tifoseria e con la quale hanno più rapporti: saranno per questo presenti allo stadio della squadra ospitante. I servizi di filtraggio dei supporter ospiti saranno inoltre a cura delle questure delle città di partenza. È stata disposta anche l’”incedibilità” dei biglietti acquistati, che quindi potranno essere utilizzati unicamente dal primo intestatario del ticket escludendo altre modalità ’flessibili’