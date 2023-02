Piattaforma Maserati Granturismo

La piattaforma utilizzata per la nascita della nuova GranTurismo È il frutto di un innovativo progetto “dal foglio bianco” partito nel 2017, che fin dall'origine dichiarava l'obiettivo primario di sviluppare una nuova architettura di veicolo pensata per gestire la gamma Maserati GranTurismo in tutte le sue versioni o derivati. La scocca, costruita con tecnologie sviluppate appositamente per il progetto, fa un ampio uso di materiali leggeri come l'alluminio e il magnesio unitamente ad acciai alto performanti impiegati per le funzioni più critiche. Oltre il 65% della vettura è in alluminio. L'approccio multimateriale ha richiesto la definizione di nuovi processi produttivi e ha permesso di raggiungere livelli di peso best in class per la categoria. L'architettura, inoltre, è stata pensata come modulare. L'architettura della GranTurismo con una sezione frontale allungata, l'altezza del cofano e lo shape estremamente sportivo, sono frutto di scelte tecniche precise. Tutte le GranTurismo sono dotate di trasmissione All-Wheel-Drive, e la scelta di posizionare il differenziale anteriore in linea con il motore ha permesso di realizzare un'installazione ideale con notevoli benefici per la dinamica del veicolo. Il differenziale anteriore in questa posizione permette, infatti, di far scendere il motore in basso e quindi di abbassare il profilo della vettura, oltre che ad avvicinarlo al baricentro posizionando le masse in modo ideale.



