Piattaforma online, curriculum e chiamata diretta, come funziona il sistema LinkedIn per assumere nella Pa i tecnici del Recovery

Per la veste definitiva bisognerà attendere il decreto sulle semplificazioni, il maxi-pacchetto di norme per tagliare i tempi della burocrazia, che coinvolge quasi tutti i ministeri. Il provvedimento è atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Ma la piattaforma online sulla quale saranno pubblicati i curricula di chi si farà avanti per ricoprire le figure tecniche necessarie alla realizzazione dei progetti previsti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e di resilienza da 200 miliardi, è già raccontata, nelle sue caratteristiche principali, nel documento che l’Italia ha fatto pervenire alla Commissione europea.

Arriva il “LinkedIn italiano”

Allo stesso tempo, il “LinkedIn italiano”, così come è stato battezzato, delinea già di per sé un approccio diverso, di “rottura” rispetto alla tradizione di reclutamento “classica” della Pubblica amministrazione, quella del concorso pubblico. Uno schema, quello del portale online che si sviluppa in due tappe: confronto tra i curriculum pubblicati sul sito e chiamata diretta, veloce. Una soluzione che punta a superare i tempi non proprio strettissimi dei concorsi pubblici.

Oltre la logica (e i tempi) del concorso

Le amministrazioni sceglieranno infatti la persona più adatta a seguire il singolo progetto non attraverso un concorso ma leggendo i curricula e impegnandosi direttamente con un contratto di tre anni più due. Il modello, ribattezzato “LinkedIn” nei piani del ministro Renato Brunetta dovrebbe garantire l'immissione rapida, e a tempo, nella P.a. dei “migliori” professionisti che dovranno aiutare le amministrazioni a realizzare i progetti del Recovery Plan.

La nuova strategia è raccontata già nel Pnrr

Le caratteristiche di questa soluzioni sono già nel Pnrr. Nel paragrafo del documento dedicato alla “modernizzazione della Pubblica amministrazione” si parla infatti di «riformare i meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite un nuovo portale digitale che faciliti la pianificazione strategica del capitale umano delle amministrazioni centrali e locali e permetta il monitoraggio delle performance di individui e organizzazioni (“Accesso”)».

Alla piattaforma digitale anche la gestione e pianificazione delle risorse umane

«Il miglioramento delle modalità di accesso/ingresso nella PA - si legge ancora nel Piano di ripresa e di resilienza inviato a Bruxelles - si sostanzia nel lancio di una nuova piattaforma digitale (già in corso di realizzazione), che metterà a disposizione delle amministrazioni i profili e i curricula dei candidati, velocizzando l'attività di “preselezione” propedeutica alla selezione vera e propria. La piattaforma faciliterà anche l'attività di gestione e pianificazione delle risorse umane,raccogliendo in un unico punto le informazioni riguardanti le competenze dei dipendenti della PA in servizio (obiettivo di avere – in forma standard – l'80 per cento dei dati di tutte le amministrazioni sulla piattaforma entro il 2023.