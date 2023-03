Piattaforma online per scovare le violazioni della concorrenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva una stretta contro tutte quelle pratiche che ledono la concorrenza e che troppo spesso rimangono sotto traccia. La strategia è quella di mettere nelle condizioni chi è a conoscenza di queste situazioni, e dispone di prove, di segnalarle, attraverso un sistema che garantisce l’anonimato. Chi lavora all'interno delle imprese o ha rapporti con esse può infatti fornire informazioni utili per la scoperta di cartelli o di altre violazioni delle norme a tutela della concorrenza. Queste informazioni possono aiutare in maniera significativa l'Autorità nelle proprie indagini e contribuire al perseguimento di condizioni di mercato concorrenziali, a beneficio delle imprese, dei consumatori e dell'intera collettività.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, seguendo le best practice della Commissione europea e di numerose Autorità nazionali di concorrenza, ha introdotto una propria piattaforma di whistleblowing, raggiungibile dal sito dell’Antitrust.

La segnalazione

Attraverso questo sistema una persona può segnalare comportamenti anticoncorrenziali di cui è venuto a conoscenza nella sua attività lavorativa. Può così segnalare comportamenti scorretti dell’impresa che ritiene possano costituire accordi per restringere la concorrenza o rappresentino abusi di posizione dominante. «Anche se non voi fornirci il tuo nome - spiega l’Agcm - ti invitiamo ad aprire una casella di posta anonima (Inbox) altrimenti non potremmo contattarti e sarà difficile dare seguito alla tua segnalazione. Tutte le segnalazioni sono strettamente riservate».

Cosa può essere indicato

Tra le informazioni che possono essere segnalate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato quelle interne su potenziali condotte anticoncorrenziali poste in essere dall’azienda per cui la persona lavora al momento o da un'azienda per cui ha lavorato in precedenza o con cui è venuto in contatto durante la sua attività. Le informazioni possono contenere fatti relativi a condotte anticoncorrenziali passate, in corso o pianificate, comprese le circostanze, le società e le persone coinvolte che non sono di dominio pubblico ma che la persona che segnala conosce. Le informazioni possono includere contatti e scambi tra concorrenti in materia di prezzi, ripartizione del mercato, assegnazione dei clienti, limitazione o controllo della produzione, dei mercati o dello sviluppo tecnico, manipolazione delle offerte, esclusione di prodotti dal mercato o ingiusta esclusione di concorrenti. Possono essere incluse anche informazioni privilegiate su comportamenti anticoncorrenziali da parte di imprese dominanti, quali: l’esclusione dei concorrenti dall’accesso ai mercati, l’imposizione di prezzi non equi o altre condizioni commerciali non corrette.

Le mosse per rimanere anonimi

Il messaggio anonimo viene ricevuto in forma criptata da una società intermediaria, specializzata per proteggere l'anonimato dei whistleblower. L’Agcm spiega che per garantire l'anonimato, alcuni accorgimenti potrebbero aiutare. Se possibile, ad esempio, è meglio non effettuare la segnalazione da un pc fornito dal datore di lavoro. Meglio inoltre non usare un pc connesso alla rete/intranet aziendale. L’Antitrust consiglia inoltre di accedere al sistema di segnalazione direttamente copiando o scrivendo l'indirizzo URL in un browser Internet piuttosto che cliccando su un link. E, naturalmente, non bisogna fornire i propri dati personali.