Piattaforma con Pechino per il dopo virus di Corrado Clini

(REUTERS)

Un giorno dopo la decisione del governo italiano di chiudere i voli da e per la Cina, il premier cinese Li Keqiang aveva chiesto aiuto all’Europa per far fronte all’emergenza coronavirus. E la presidente della Commissione Ursula von der Leyen rispose immediatamente fornendo alla Cina 12 tonnellate di forniture mediche e sanitarie. Eravamo all’inizio di febbraio, e la Cina stava affrontando non solo la gravissima emergenza sanitaria, ma anche una forte pressione politica internazionale finalizzata al suo isolamento e alla accelerazione del disimpegno dal suo territorio dei siti produttivi delle imprese europee e americane. I teorici dell’economic decoupling, ovvero dello “smontaggio” dell’integrazione delle catene produttive tra la Cina e le altre economie sviluppate, avevano percepito il coronavirus come il “flagello di Dio” che avrebbe liberato il mondo dalla globalizzazione nella quale la Cina ha acquisito un ruolo sempre più centrale.

Dopo neppure due mesi la Cina sta riprendendo le attività produttive, in modo graduale e con le difficoltà organizzative connesse alla necessità di prevenire la ripresa dei contagi nelle fabbriche, e nello stesso tempo sta fornendo solidarietà e aiuti all’Europa quasi paralizzata dal coronavirus.

Negli ultimi 10 giorni il presidente Xi Jinping ha parlato direttamente con tutti i leader europei assicurando assistenza e confermando il suo «convinto impegno a rafforzare la partnership con l’Europa». Ed è certamente nel segno della partnership sino-europea la richiesta congiunta di Emmanuel Macron e Xi Jinping della convocazione di un G20 straordinario con l’obiettivo di definire un programma comune delle maggiori economie del pianeta sia per affrontare la crisi sanitaria in collaborazione con l’OMS, sia per concordare misure coordinate sul piano finanziario e monetario per “guidare” la ripresa dell’economia mondiale dopo la crisi e assicurare protezione alle economie più vulnerabili. Il G20, che si è tenuto giovedì in video conferenza, ha dato una prima risposta nella direzione indicata da Macron e Xi. Le più grandi potenze del pianeta si sono impegnate a sostenere l’economia mondiale con un’iniezione straordinaria di 5 miliardi di dollari per contrastare la disoccupazione e finanziare le misure sanitarie necessarie a superare la pandemia.

Subito dopo il G20 Donald Trump e Xi Jinping hanno avuto una amichevole e costruttiva conversazione per stabilire le linee di una solida collaborazione. A quanto pare il coronavirus, che avrebbe dovuto scardinare la globalizzazione e la cooperazione internazionale, sta sollecitando invece nuove occasioni e modalità per politiche e misure coordinate a livello globale. In questo contesto dinamico e in continua evoluzione l’Unione europea potrebbe avere un ruolo centrale. E invece stiamo perdendo tempo e opportunità.

Voglio ricordare che le iniziative diplomatiche e di cooperazione promosse dalla Cina, a partire da quelle con l’Italia, sono state interpretate da più parti come un tentativo aggressivo di disarticolare l’Europa, allentare i legami consolidati tra Europa e Usa, e “affiliare” all’egemonia cinese singoli Stati membri.