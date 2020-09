Piattaforma Rousseau, da omaggio a Casaleggio senior al taglio dei servizi sotto il figlio Davide

Piattaforma operativa dal 2016

Nel mezzo di questo braccio di ferro, la piattaforma Rousseau, resa disponibile quattro anni fa - una primissima versione del sistema operativo risale all’ottobre del 2013 - nel giorno della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, ideatore di quella democrazia della Rete sulla quale il Movimento in dieci anni ha preso forma ed è cresciuto, dagli esordi del blog firmato da Grillo fino all'approdo in Parlamento. Prima di Rousseau le consultazioni si svolgevano sul blog dell’ex comico.

I precedenti

Una piattaforma che ha messo gli iscritti nelle condizioni di esprimersi su decisioni politicamente rilevanti, e ha dato la possibilità ai vertici di ricorrere al voto online degli iscritti per condividere e garantire una copertura politica anche a scelte innovative. Basti ricordare il voto del 18 maggio 2018, quando la base dà il via libera all'alleanza con la Lega approvando a schiacciante maggioranza (94% di sì) il contratto di governo con il Carroccio. Nel febbraio 2019, la base è consultata per l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno dell’allora governo rosso verde, Matteo Salvini, indagato per il caso Diciotti. A fine maggio, ancora un voto che questa volta conferma l’allora vicepremier Luigi Di Maio capo politico del Movimento 5 Stelle con l′80% delle preferenze. Il 3 settembre si tratta di decidere se il MoVimento 5 Stelle debba far partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte: il 79,3% si pronuncia per il Sì.

Novembre 2019: gli attivisti sconfessano la linea dei vertici

A novembre, per la prima volta nella storia del M5S la base degli attivisti sconfessa una decisione dei vertici. La piattaforma boccia così la proposta di Di Maio di prendersi una «pausa elettorale» in vista delle elezioni regionali dei 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. L’ultimo voto in ordine di tempo, almeno per ora, avviene quest’anno, a metà agosto: passano entrambi i quesiti posti agli iscritti M5s per chiedere l'azzeramento del primo mandato comunale e la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti. Il via libera degli iscritti M5s per la modifica del mandato zero consente alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, di ricandidarsi.