Piattaforme, tecnologie e svolta verde: le alleanze (mobili) dei big dell’auto Di fronte a margini in caduta libera, a causa soprattutto dei forti investimenti per la trasformazione industriale verso l’elettrificazione, le case automobilistiche si trovano, ancor più che in passato, a subire una forza centripeta verso l’aggregazione di Alberto Annicchiarico e Mario Cianflone

Un caso di scuola che risale a quasi 15 anni fa è quello di Toyota, che costruisce a Kolin, in Repubblica Ceca, insieme a Psa, le piccole Toyota Aygo, Citroën C1 e Peugeot 108. Un esempio più recente è quello di Bmw che condivide con Toyota lo sviluppo delle sportive Z4 e Supra. La bavarese è una spider, la giapponese è una vettura coupé e tutte due sono costruite in Austria da Magna.

Il caso Magna

Chi è Magna? È un produttore canadese di auto conto terzi (il più grande) e dalle cui linee escono (e sono uscite) vetture di molte marche, come per esempio la Jaguar I-Pace, la Bmw Serie 5 e la Mercedes Classe G. Le ha realizzate, sempre in Austria, la controllata Magna Steyr. Proprio a fine luglio Magna International ha firmato un accordo di joint venture con il gruppo cinese BAIC e il governo municipale di Zhenjiang per costruire veicoli elettrici. La fabbrica avrà una capacità produttiva di 180.000 unità all'anno. L’avvio delle operazioni è previsto alla fine del 2020 con la produzione del veicolo elettrico Arcfox sviluppato dalla controllata BJEV del gruppo BAIC. Nel giugno 2018 Magna e BJEV hanno concordato di costituire una partnership per progettare e costruire congiuntamente veicoli elettrici premium in Cina e nel gennaio 2019 i due partner hanno aperto un nuovo centro di ingegneria e iniziato la costruzione di un nuovo centro di prova per veicoli a Zhenjiang. Ecco quindi un altro modo per recuperare i margini. Utilizzare un produttore contoterzista, esattamente come fa Apple con la Foxconn per fare gli iPhone.

Ford-Volkswagen

Ma ritorniamo agli accordi industriali tra grandi gruppi. Il più importate, in ordine di tempo, è quello tra Ford e il gruppo Volkswagen. Un accordo che si può considerare un simbolo del cambio di paradigma in corso nell'industria dell'auto. Già a gennaio l'ovale blu e il colosso di Wolfsburg si erano alleati sui veicoli commerciali, ma a inizio luglio hanno esteso la loro partnership alle auto elettriche e ai progetti per la guida fortemente assistita. Vw da parte sua sta investendo oltre 44 miliardi per un vasto piano teso allo sviluppo entro il 2023 di soluzioni e prodotti innovativi, ma ha bisogno di una massa critica di vetture prodotte per rientrare negli investimenti.

Difficilmente basteranno la gamma delle full electric ID e i modelli Bev (quindi sempre a batteria) delle altre marche del gruppo. Ecco perché il colosso guidato dal ceo Herbert Diess ha deciso di concedere la piattaforma modulare Meb (Modularer Elektrobaukasten) all'azienda americana dell'Ovale Blu. Grazie a questa alleanza Ford avrà a disposizione il punto di partenza per realizzare una gamma di novità a zero emissioni. La casa americana invece offrirà tecnologie sulla guida autonoma grazie alla sua startup tecnologica Argo AI, con base a Pittsburgh. In questo progetto, che coinvolgerà dal 2020 anche la controllata del gruppo Autonomous Intelligent Driving, Vw investirà 2,6 miliardi di dollari.