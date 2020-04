Piatti di pesce fresco e molluschi arrivano a domicilio dalle pescherie Dalle ostriche al pesce già pulito o cucinato:le consegne a domicilio mettono in salvo la filiera ittica e aiutano i ristoratori di Maria Teresa Manuelli

Ostriche francesi a domicilio grazie al servizio di I love Ostrica

In questo momento così delicato e difficile, in cui a tutti è richiesto di rimanere a casa, la sperimentazione in cucina è diventata uno dei modi prediletti dagli italiani per scandire le proprie giornate. Ma andiamoci calmi con torte e dolciumi: medici e nutrizionisti consigliano una dieta sana e bilanciata. Da sempre alleato della salute, non si deve quindi rinunciare al pesce fresco, ricco di benefici per il cervello e per tutto il corpo, grazie all’apporto di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi essenziali Omega3, toccasana per la memoria. E se recarsi presso le grandi superfici della distribuzione è diventato un problema, ecco venirci in aiuto le pescherie che hanno attivato la consegna a domicilio.

Si può cominciare già dall’aperitivo con le specialità di I love Ostrica , il format di shop online con protagoniste ostriche, crudités di mare e pescato di altissima qualità, che ha pensato al necessario per godere di un pre-dinner fai-da-te nella comodità di casa propria. Con la consegna Express basteranno solo 24 ore per avere tutto sulla propria tavola (o sul proprio divano!). Le ostriche e coquillages provengono principalmente da ostricoltori francesi, i veri maestri dell’ostricoltura e della raccolta di molluschi.

Il pesce, le crudités di mare e gli altri prodotti freschi provengono dalle regioni in cui ne è consentita la produzione e la pesca certificata. Ogni prodotto è accompagnato infine da informazioni sulla provenienza e sul metodo di pesca. «La nostra priorità è stata sempre rivolta al consumatore – spiega Luca Nicoli, patron di I love Ostrica –. L'obiettivo è di fornire ai clienti un prodotto sicuro, che rispetti tutte le norme igieniche e che allo stesso tempo porti in tavola degli italiani qualità e gusto: i nostri prodotti sono una certezza».

Nostrano , marchio della cooperativa Pescherie San Pietro di San Benedetto del Tronto, è una filiera a km zero che esalta anche le specie dimenticate. Il pesce, pescato nel mar Adriatico dalla flotta marinara sambenedettese, va dal peschereccio alla tavola in massimo 8/10 ore. Ricevuto l’ordine, il pesce viene acquistato all’arrivo dei pescherecci in porto, freschissimo, e consegnato a domicilio la mattina stessa.

A Milano, Firenze e Parma ha invece preso avvio da qualche settimana Vivo per te , l'iniziativa che crea un circolo virtuoso tra pescatori e consumatori, attraverso abbonamenti settimanali o mensili a piatti sempre diversi. Così i pescatori della flotta hanno una distribuzione per i loro prodotti e il personale dei ristoranti Vivo viene impiegato per la preparazione e la distribuzione a prezzo calmierato di prodotti pronti al consumo, consegnati ogni giorno.

Con questa iniziativa si ottiene la continuità dell'occupazione di tutto il personale, l'utilizzo del pescato non va sprecato e stando in casa si possono gustare piatti sani, di qualità e a prezzi ridotti in un momento di particolare difficoltà per le famiglie e per il lavoro. «Abbiamo deciso di reagire alla crisi della pesca e alla chiusura dei ristoranti per non fermare la filiera e l'occupazione mantenendo gli altissimi standard di sicurezza e qualità ma riducendo il costo al minimo. Un servizio che ha un valore sociale – ha spiegato Maurizio Manno, amministratore di Vivo –: dare un contributo nella difficile situazione che tutti stiamo vivendo, evitando rinunce che vanno a scapito di una corretta alimentazione, e ci aiuta a mantenere il nostro personale impegnato nonostante la chiusura dei nostri ristoranti».



Il Domicilio Roma nasce con l’obiettivo di portare la freschezza e la naturalezza del pesce dei nostri mari sulla tavola. Attraverso la riduzione della filiera e dei passaggi intermedi, e grazie all'utilizzo delle piattaforme che il digitale mette oggi a disposizione, connette le comunità dei pescatori locali direttamente con il cliente finale, rispettando la stagionalità del nostro pesce e diffondendo la bontà e la semplicità dei prodotti del nostro mare.