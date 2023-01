Piazza Affari, da Fineco ad Akros gli intermediari in testa alla classifica 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato azionario si contrae e si concentra. In questi due movimenti si riassume l’andamento degli scambi in Borsa in Italia. Se quello appena passato – come spiega il Rapporto di Assosim Dati sui volumi di negoziazione delle Associate per il 2022 – è stato l’annus horribilis per le borse, Milano non ha fatto eccezione: il Ftse Mib ha perso il 13,30% dalla fine del 2021, attestandosi a quota 23.707, mentre il Ftse Italia Star è arrivato a perdere il 28,30%, sempre rispetto alla fine del 2021, ...