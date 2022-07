Piazza Affari apre a -2% con banche a picco. Spread schizza a 243 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Piazza Affari parte in deciso calo, a causa dell'imminente uscita di scena di Mario Draghi come presidente del Consiglio e della probabile fine anticipata della legislatura con il voto previsto all'inizio dell'autunno. Il FTSE MIB è maglia nera in Europa, quando gli altri indici continentali limitano i danni, presi tra il sollievo generato dalla riapertura dei rubinetti verso l'Europa del gasdotto Nord Stream 1 e l'attesa per le decisioni della Bce sia sui tassi di interesse sia sugli strumenti che possono favorire la stabilità finanziaria nell'eurozona. Sono poco mossi il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte e l'AEX di Amsterdam. Intanto quello tra BTp e bund decennale è salito in apertura dei mercati europei a 243 punti base.

Per gli analisti, crisi italiana e occhi alla Bce

Per i mercati, il vero test sarà l'appuntamento con la Bce di questo pomeriggio «che può mitigare la situazione o anche amplificarla se le indicazioni di Francoforte saranno troppo deboli», sottolinea Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia. «Non pensiamo che i mercati stessero prezzando ciò che è accaduto, non tanto per le elezioni anticipate quanto per l'estromissione del professionista italiano più stimato per ragioni irrilevanti, infantili ed egoistiche». commentano gli analisti di Bestinver. «Il rischio più forte è che ci sia una pressione sui nostri governativi, sarà da monitorare soprattutto dove va a posizionarsi il tasso sul decennale», dichiara Massimo Maria Gionso, consigliere delegato di Cfo Sim, aggiungendo che sottolinea che ci sarà «nel breve un po’ di sofferenza ma la Bce farà la sua parte e, probabilmente, dovrà accelerare il famoso scudo anti-spread, dovranno darsi una mossa per evitare un effetto domino».

Spread schizza a 243 punti, rendimento al 3,70%

Schizza in avvio lo spread tra BTp e Bund, in attesa delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che oggi chiude alla Camera il passaggio parlamentare prima di salire al Colle. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato in apertura di seduta a 243 punti base dai 221 punti di ieri. Il rendimento del BTp decennale benchmark balza al 3,70% dal 3,47% del closing della vigilia. Secondo il Corriere della Sera, non esiste ormai alcuna possibilità alternativa allo scioglimento delle Camere e al voto che si dovrebbe tenere il 25 settembre o il 2 ottobre prossimi.



Andamento dello spread Btp / Bund

St in controtendenza, giù i finanziari

A Milano, Stmicroelectronics è in controtendenza sfruttando la risalita del settore tecnologico dopo il piano Usa a supporto alla produzione di chip americani. Pesanti tutti i titoli finanziari con Unicredit, Banca Generali, Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Unipol e Banca Pop Er che si muovo in fondo al segmento principale di Piazza Affari.

Gas in calo, riaperto Nord Stream 1

Apertura in calo per il prezzo del gas trattato ad Amsterdam. Il future consegna Agosto è in calo del 4,9% a 147,4 euro al megawattora dopo la notizia che la Russia ha riaperto i rubinetti del gas verso l'Europa facendo ripartire il gasdotto Nord Stream 1. Resta tuttavia incertezza sulla quantità di gas immessa. «Funziona», ha dichiarato all'Afp un portavoce della società Nord Stream questa mattina. Gazprom aveva interrotto il funzionamento del gasdotto per 10 giorni per manutenzione e c'era la preoccupazione, anche dopo alcune dichiarazioni dl colosso russo dell'energia, che il gasdotto non sarebbe ripartito regolarmente.