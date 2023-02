Piazza Affari batte le Borse europee, la crescita da inizio anno supera il 15%

Ascolta la versione audio dell'articolo

In forte recupero, con una crescita che da inizio anno supera il 15%, migliore performance a livello europeo. Mai come in questo momento Piazza Affari e il FtseMib sembrano rispecchiare perfettamente i fondamentali positivi dell’economia reale, con indici in deciso recupero dopo le profonde correzioni del 2022. Trimestrale dopo trimestrale, i conti delle aziende italiane hanno smentito le previsioni degli analisti e anche l’ultima frazione dell’anno si annuncia per nulla deludente, andando a completare...