Piazza Affari: quanto e come sono aumentati i compensi dei manager

La presenza di una componente variabile nel compenso dei manager è dichiarata nell’86 per cento dei casi, anche se per le società maggiori si raggiunge il 97% mentre per le piccole si arriva al 79 per cento. Tra quelle che erogano una componente variabile, nel 78 per cento dei casi dichiarano il peso di quest’ultima rispetto a quella fissa . Per le società che prevedono dei compensi variabili, il 90% prevede un tetto per essi.

Cominciano a farsi spazio anche negli obiettivi di business per i manager accanto agli obiettivi classici di tipo finanziario, ma anche di tipo non finanziario, come per esempio quelli legati alla sostenibilità. E del resto, collegato a questo tipo di evoluzione, c’è anche la crescita dell’inclusione di variabili di lungo termine nella determinazione degli incentivi del management. Circa il 79 per cento delle società prevede dei parametri di questo tipo, mentre quelli di breve termine sono previsti praticamente da tutte. Nelle small cap si trova il maggior numero delle società che prevedono solo incentivi di breve termine (30%), mentre è raro nelle blue chips (6%).

Tranne le società più grandi, sono ancora pochi i casi in cui vengono adottati dei piani di successione (quelli che dovrebbero consentire loro di superare in tempi rapidi delle situazioni di discontinuità negli organi di vertice). Si ferma al 58% il numero delle società che prevede delle clausole “malus” (claw back) per gli amministratori che non raggiungono i risultati sui quali hanno ricevuto incentivi.

L’adesione al codice

Il report mostra come, di norma, le aziende forniscano informazioni sufficientemente dettagliate sul loro modello di governo societario, sia dove vi si conformano che dove non vi si conformano (o dove lo fanno

rispettare solo in parte). Quantità e qualità delle informazioni fornite

viene ritenuto spesso buono, con un progressivo miglioramento dell’informazione nel tempo. I casi di non conformità sono spesso spiegati correttamente e chiaramente illustrati agli investitori, che sono quindi in grado di valutare gli effetti delle scelte societarie e prendere le proprie decisioni, sia a scopo di negoziazione sia a fini dell’engagement nella società.

«Le informazioni fornite nelle relazioni sul governo societario rivelano - secondo Assonime - un approccio maturo al codice. In effetti, da una parte, la decisione di adottare il Codice e di rispettarne (o meno) le raccomandazioni dovrebbero basarsi su un'analisi costi-benefici in ogni singolo caso; d'altro lato, non ci si può aspettare la piena conformità, poiché le raccomandazioni del codice rappresentano le migliori pratiche,

non requisiti minimi». La ricognizione del report va dalla qualità dell’informazione preconsiliare, alla composizione dei comitati consiliari. Tutti aspetti nei quali l’adesione al codice registra una crescente attenzione delle società