Piazza Affari difende i massimi dal 2008, petrolio e oro in ripresa

3' di lettura

Le Borse europee sono piatte: gli investitori sono attenti alla diffusione del coronavirus reso più pericoloso dalla variante Delta e attendono soprattutto i dati sull'inflazione Usa di luglio. Negli States i contagi hanno raggiunto i livelli dello scorso febbraio. Wall Street, dopo i record di venerdì, ha chiuso contrastata con il Nasdaq in progresso dello 0,16%, mentre il Dow Jones ha perso lo 0,30%, l'S&P 500 un frazionale 0,09%. Piazza Affari è stabile nell'indice FTSE MIB confermando i livelli massimi raggiunti dal settembre 2008.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Intanto la Banca centrale cinese ha rassicurato che la politica monetaria rimarrà accomodante, visto che le pressioni inflazionistiche sono "controllabili" mentre le prospettive di crescita dell'economia restano a rischio.



Loading...

Borsa Tokyo chiude in lieve rialzo, bene Bridgestone



Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo(ferma per festività lunedì 9 agosto) dove l'ottimismo degli operatori per i dati positivi arrivate dall'ultimo round di trimestrali ha prevalso sui timori per l'escalation dei nuovi contagi da Covid-19 nel paese. A fine seduta l'indice Nikkei si è attestato a 27.868 punti, in rialzo dello 0,17%. il colosso finanziario Softbank ha registrato una contrazione degli utili del 39% nel primo trimestre dell'esercizio 2021-22 a 761,5 miliardi di yen (5,9 miliardi di euro). Il gruppo dei pneumatici Bridgestone ha guadagnato quasi il 2% in Borsa dopo aver alzato le stime sugli utili 2021 a valle dei conti del primo semestre.

L’agenda macro prevede la diffusione dell’indice Zew tedesco, ma gli investitori attendono soprattutto la statistica sull’inflazione Usa, che sarà rilasciata mercoledì 11 agosto. Negli Stati Uniti attenzione sul voto in Senato per l'approvazione del maxi piano infrastrutturale proposto dall'amministrazione Biden.

Inflazione in focus: mercoledì dato chiave Usa

Il dato sui prezzi Usa sarà osservato per cercare di anticipare le mosse della banca centrale americana (in questi giorni sono previsti i discorsi di molti banchieri centrali), dopo le ultime rilevazioni sul mercato del lavoro, che sembra andare a gonfie vele: venerdì scorso è stata comunicata la creazione di 934.000 nuovi posti di lavoro, sebbene con il grande contributo dei settori in rimbalzo come la ristorazione, mentre ieri l’apertura di 10 milioni di posizioni in giugno.