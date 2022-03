Piazza Affari, è l’ora dei buyback: corsa da oltre 14 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non c’è solo il dividendo. In una fase estremamente volatile per i mercati azionari, a sostegno della remunerazione degli azionisti di Piazza Affari è in arrivo anche una pioggia di buyback. Un’onda da oltre 14 miliardi di euro (calcolata su un campione rappresentativo di oltre il 90% della capitalizzazione di mercato del listino milanese). Come già da tempo sta avvenendo in altre piazze finanziarie, anche in Italia inizia a consolidarsi la scelta di riacquisto di azioni proprie, a sostegno del titolo...