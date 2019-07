Piazza Affari, ecco come saranno i conti del primo semestre

LEGGI ANCHE: Borse e spread, ecco le previsioni dei gestori per la seconda metà del 2019

Il quadro, d’altronde, non appare esattamente roseo. Lo dimostrano i profit warning lanciati negli ultimi giorni da colossi del made in Germany del calibro di Basf, che ha tagliato del 30% le sue previsioni di utile per l'anno in corso, o Daimler, che per la quarta volta dall'inizio dell'anno ha ribassato le stime annunciando una perdita da 1,6 miliardi per il secondo trimestre.

«La maggior parte delle previsioni delle società quotate in Europa e negli Usa - spiega Sanjeet Mangat, investment director di Aberdeen Standard Investments - è stata fatta sul presupposto che le tensioni sul commercio sarebbero rientrate. O quantomeno che non ci sarebbe stato un deterioramento». In realtà è successo il contrario. Nonostante la tregua siglata al G20 di Osaka tra Trump e Xi Jinping il clima resta teso. Soprattutto per via delle decisioni dell’amministrazione Usa: nuovi dazi sull'acciaio semilavorato importato da Cina e Messico sono stati annunciati lunedì mentre la scorsa settimana la lista delle merci importate dall'Ue a rischio dazi è stata portata da 21 a 25 miliardi di dollari.

Gli Usa hanno inoltre annunciato l'apertura di un'indagine sulla nuova normativa fiscale sul digitale introdotta in Francia: se fosse appurato un potenziale danno alle compagnie tecnologiche Usa non si esclude di introdurre dazi su merci francesi come auto o vino. Secondo Sanjeet Mangat in questa fase «l'impatto della guerra commerciale sui risultati societari è indiretto». Tra Stati Uniti ed Europa siamo ancora alle schermaglie «ma il contesto di elevata incertezza - spiega - ha costretto molte aziende a rivedere i piani di investimento futuri».

Eppure, nonostante tutto, le Borse europee restano in rialzo di quasi 15% da inizio anno grazie soprattutto alla svolta espansiva delle banche centrali. Ma quanto ancora la promessa di aiuti monetari potrà spingere l'azionario se il quadro macro e i fondamentali sono in peggioramento?