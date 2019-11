Borse in rialzo, Usa e Cina verso l'accordo. A Piazza Affari vola Unicredit A Piazza Affari prosegue la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate con i conti di Leonardo e Prysmian. Vola Unicredit dopo la trimestrale e dopo la vendita della quota in Mediobanca, bene le Generali dopo i conti di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Partono in rialzo le Borse europee dopo le parole del portavoce del ministro del Commercio cinese che ha detto che Usa e Cina hanno raggiunto un accordo per rimuovere in maniera graduale i dazi reciprocamente imposti. «Questo è quanto raggiunto nelle ultime due settimane», ha detto il portavoce. Intanto occhi ancora puntati sulle trimestrali , con Unicredit che vola in Borsa dopo i conti migliori delle attese e la vendita della quota dell'8,4% di Mediobanca. In moderato rialzo le Generali dopo i conti, attesa oggi per i numeri di Leonardo e Prysmian.

La Borsa di Tokyo termina la seduta poco variata, assestandosi ancora sui massimi in 13 mesi, con gli investitori che guardano a ogni possibile sviluppo delle negoziazioni tra Pechino e Washington sul commercio internazionale. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,11%, a quota 23.330,32, aggiungendo 26 punti. Sul mercato valutario lo yen arresta la fase di indebolimento, stabilizzandosi a 108,70 sul dollaro, e a 120,20 sulla moneta unicaBorse asiatiche.

Intanto prosegue la stagione delle trimestrali delle società quotate. Tra le big di Piazza Affari si segnalano Generali, Leonardo - Finmeccanica, Prysmian e Unicredit.

Generali nei primi nove mesi ha registrato un utile netto di gruppo di 2.163 milioni (+16,6%) aiutato dai proventi per 475 milioni dalle dismissioni di Leben e delle attività belghe. Il risultato operativo si è attestato a 3,9 miliardi (+9,1%), grazie al contributo di tutti i segmenti di business. I premi lordi complessivi sono stati pari 51,4 miliardi, in aumento del 3,2%, legato allo sviluppo sia del ramo Danni sia del Vita. La posizione di capitale rimane solida con un Preliminary Regulatory Solvency Ratio a 204%.

Unicredit chiude invece i 9 mesi del 2019 con un utile pari a 4,3 miliardi, quello rettificato è di 3,3 miliardi, +8,2%, con un rote rettificato dell'8,7%