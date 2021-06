Piazza Affari, dopo la gelata ora le Spac tornano in Borsa

3' di lettura

Le Spac italiane sono pronte ad una nuova stagione. Dopo il debutto nelle scorse settimane di Revo, Spac nel mondo dell’insurtech promossa da Claudio Costamagna e Alberto Minali, ora è il team di Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti che ritorna sul mercato con Industry Stars of Italy 4, quarta iniziativa in questi anni (dopo i veicoli che hanno condotto in Borsa Lu-Ve, Sit e Salcef, ai quali ha seguito anche un’escursione sul mercato olandese).

Che cos’è la Spac

La Spac, special purpose...