Piazza Affari non ammalia Lavazza. «Non diciamo no a priori, ma non ci serve»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dalla terrazza delle Hydrangea Suites, le salette ospitalità accanto al Campo Centrale di Wimbledon, Piazza Affari è molto lontana per Marco Lavazza. E non solo per i 1.300 chilometri che separano i campi da tennis di Londra da Palazzo Mezzanotte a Milano. Nell’estate della fuga del Made in Italy da Borsa Italiana, dagli Agnelli a Della Valle, la famiglia Lavazza ha una sua coerenza: non ha mai quotato la storica azienda, che festeggia 125 anni, e tanto meno smania per farlo adesso. D’altronde, quando...