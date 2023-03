Piazza Affari premia la guidance sul 2023 di Maire Tecnimont

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Risultati sostanzialmente in linea o poco sotto le attese per Maire Tecnimont, ma la guidance 2023 positiva spinge gli acquisti sul titolo a Piazza Affari. Per Intermonte i dati sono in linea con le attese a livello di ricavi (947 milioni) e di ebitda (58 milioni), un po' sotto sulla bottom line (utile netto a 29 milioni contro attese per 39 mln). La posizione finanziaria netta è in linea con le previsioni. Sul fronte delle stime, i ricavi sono attesi in area 3,8-4,2 miliardi, l'ebitda margin al 6-7% e la posizione finanziaria netta in linea con fine 2022, a seguito di investimenti per 115 milioni euro. Intermonte ha un neutral sul titolo con target a 3 euro.

«I risultati sono lievemente sotto le attese a livello di ebitda (2% circa) - dice anche Equita - ma il risultato netto adj è stato penalizzato dalle coperture tassi/forex (un elemento volatile) e da ammortamenti». Equita nota una forte crescita dei volumi (+17% su anno contro +5% trimestrale) con una marginalità in lieve incremento e il miglioramento della pfn. Il backlog rimane su livelli storici elevati a 8,6 miliardi con un backlog cover di 2,5 volte mentre la raccolta ordini è 2 miliardi contro gli 1,8 attesi da Equita«. Riteniamo che l'outlook ebitda del 20% superiore alle attese abbia risvolti positivi per stime e titolo - dicono da Equita - tuttavia, le maggiori capex e la guidance sulla pfb riducono la portata del 'beat'». Equita ha un giudizio hold sul titolo con target a 3,5 euro.