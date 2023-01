Piazza Affari punta sui motori elettrici con Eurogroup Laminations

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il macrotrend dell’elettrificazione indica la linea anche a Piazza Affari. Una delle prime Ipo dell’anno su Euronext Milan è EuroGroup Laminations, società attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici. L’operazione - spiega la società in una nota - avrà in oggetto azioni ordinarie di nuova emissione fino a 250 milioni di euro, rivenienti da un aumento di capitale, e azioni ordinarie esistenti poste in vendita da parte di alcuni azionisti...