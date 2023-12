Piazza Affari Regina d’Europa nel 2023: Ftse Mib a +28%. La top ten dei titoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un anno indimenticabile. Piazza Affari è stata assoluta protagonista in questo 2023 in cui le classi di investimento sono tornate a salire. Il Ftse Mib ha registrato un +28%, facendo meglio dell’indice S&P 500 (+25%) e della media delle Borse europee (indice Eurostoxx 50 a +19%). L’indice delle blue chip italiane ha superato per la prima volta dal 2008 la soglia dei 30.000 punti, chiudendo per la precisazione nella seduta di venerdì 29 dicembre a 30.318 punti.

Tra i titoli guida i bancari trainati da Unicredit (+85%). Al secondo posto Leonardo (+82%) seguita da Stellantis (+60%). In ripresa anche due titoli che negli ultimi anni hanno sofferto come Banca Mps (+58%) e Telecom Italia (+39%), decimo nella classifica delle 40 blue chip italiane.

