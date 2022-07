Piazza Affari rimbalza, ma è calma apparente: lo dicono i termometri di mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato, dal suo punto di vista, ci spera. Ma con una sana dose di realismo. Dopo la caduta di Piazza Affari e l’aumento dello spread tra BTp e Bund di giovedì (in una giornata nera in tutta Europa), ieri è arrivato il rimbalzo. Pur con un recupero inferiore al +2,76% di Francoforte e al 2,04% di Parigi, Piazza Affari ha ripreso l’1,84% (in linea con Madrid) e lo spread si è assestato sui 224 punti base dai 219 della chiusura di giovedì. Ma la calma è in realtà in gran parte di facciata. Se da...