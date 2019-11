Piazza Affari riparte dai realizzi. Tornano le ombre sui dazi In primo piano ancora le incertezze sui colloqui Usa-Cina, dopo le ultime dichiarazioni di Trump e la presa di posizione del Senato Usa a favore dei diritti e della democrazia a Hong Kong. In Asia i listini sono in lieve flessione. Oggi in agenda i verbali della Federal Reserve di Chiara Di Cristofaro

Le Borse europee riprendono da dove avevano lasciato ieri, con le preoccupazioni sui rapporti Usa-Cina che tornano in primo piano: Milano apre in calo dello 0,6%, Parigi dello 0,7% e Francoforte dello 0,65%. Ieri infatti i listini dopo una seduta in rialzo con nuovi massimi da 4 anni e mezzo hanno invertito la rotta e chiuso in rosso sulla scia di Wall Street. In serata e nella notte il sentiment è peggiorato, con Trump che è tornato a minacciare la Cina con nuovi dazi nel caso non venga raggiunto l'accordo. Inoltre, il Senato americano ha votato a favore dell'Hong Kong Democracy Bill, a sostegno dei diritti umani e della democrazia, una mossa che la Cina non ha apprezzato. Sullo sfondo, il possibile impeachment di Trump, che porta la Cina a rallentare i tempi di un accordo.

In Asia, Tokyo ha chiuso in flessione a 0,62%. Analoga la seduta a Hong Kong dove lo Hang Seng si è fermato a -0,67%

Il clima ieri è peggiorato dopo l’apertura di Wall Street, dove qualche segnale di incertezza ha spinto gli operatori a prendere profitto in seguito ai massimi raggiunti nelle sedute precedenti. La cautela ha trovato sponda nel calo del prezzo del petrolio e nelle notizie altalenanti sulla guerra dei dazi. Il greggio ha patito la titubanza dei paesi produttori dell’Opec a tagliare ancora l’offerta, che potrebbe risultare così sufficiente a evitare la scarsità e ad arginare il balzo delle quotazioni. Sul fronte delle trattative tra Stati Uniti e Cina sui dazi, invece, le trattative potrebbero dilungarsi ancora molto: la Casa bianca ha prorogato le licenze alle società Usa che trattano con la compagnia telefonica cinese Huawei, ma solo per un paio di mesi; Pechino, tuttavia, non avrebbe fretta di giungere a un’intesa e prende tempo, anche per approfittare di un possibile impeachment di Trump.

Oggi l’agenda macroeconomica prevede la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della banca centrale americana. Gli operatori cercheranno di scorgervi indizi sulle prossime mosse di politica monetaria, dopo che la Fed ha disilluso i mercati su ulteriori tagli dei tassi di interesse “preventivi”, a meno che i dati non mostrino un peggioramento dell’economia e giustifichino così altri interventi espansivi.