Piazza Affari saluta con un rialzo il governo Draghi, spread in calo. Sale il petrolio I listini continentali cercano di mettersi in scia ai record di Wall Street e Tokyo. Il progresso del greggio premia i titoli energetici, mentre restano indietro i settori più difensivi. L'euro si rafforza nei confronti del dollaro

I listini continentali cercano di mettersi in scia ai record di Wall Street e Tokyo. Il progresso del greggio premia i titoli energetici, mentre restano indietro i settori più difensivi. L'euro si rafforza nei confronti del dollaro

Borse europee positive nella prima seduta della settimana. I listini approfittano dei nuovi record fatti segnare venerdì da Wall Street e del buon andamento di Tokyo, dove il Nikkei ha chiuso sopra quota 30mila punti per la prima volta dal 1990 grazie al dato migliore delle attese sul Pil del quarto trimestre.

A sostenere gli acquisti sono le speranze sul fronte macroeconomico, grazie al rallentamento della diffusione del coronavirus in molti Paesi, ai progressi nelle campagne vaccinali e alla possibile introduzione di nuove misure di stimoli da parte dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti.

A Piazza Affari gli investitori guardano alle mosse del nuovo governo Draghi, che ha giurato sabato, in attesa del voto di fiducia da parte del Parlamento atteso in settimana. Il FTSE MIB milanese guadagna così terreno, in una seduta che sarà priva di indicazioni da Wall Street, chiusa per il Presidents' Day.

Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti premiano il settore oil grazie al rialzo del prezzo del greggio. Guadagnano così terreno Saipem, Tenaris ed Eni

Bene le banche grazie a Draghi e in attesa del consolidamento

Sul Ftse Mib sono ben impostati i titoli delle banche. Gli esperti scommettono che non appena il governo Draghi sarà operativo, dopo avere incassato la fiducia del Parlamento, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10 anni potrebbe scendere ancora, dando ulteriore ossigeno alle quotazioni delle banche, che peraltro potrebbero confrontarsi anche con un periodo di ripresa dell'economia italiana. Gli analisti sono inoltre concordi nel ritenere che a breve inizierà la danza di fusioni e acquisizioni. In prima fila per possibili nozze è Unicredit, sotto i riflettori anche in vista dell'arrivo del nuovo amministratore delegato, Andrea Orcel, che si insedierà dopo l'ok da parte dell'assemblea dei soci, in programma a metà aprile.