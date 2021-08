Piazza Affari, le tre ragioni del «mini rally» di agosto

3' di lettura

L’agosto che non ti aspetti porta in dote a Piazza Affari un «mini rally» forse inatteso. In un periodo di volumi tradizionalmente più contenuti e durante il quale nel passato si sono alzate tempeste improvvise, l’indice FTSE MIB milanese sembra infatti riuscito a scrollarsi di dosso alcuni tabù, fra i quali la «resistenza» posta a quota 25.550 punti che pareva inviolabile, e viaggia ormai sui massimi dai tempi delle grande crisi finanziaria del 2008.

L’onda lunga globale

Il movimento si innesca in una fase favorevole...