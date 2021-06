Piazza Affari, da un rimbalzo del Pil può arrivare altra benzina per correre

2' di lettura

Piazza Affari ha rotto i massimi pre-pandemia. Il segnale non è durato molto, ma è stato sufficiente a rappresentare una sorta di spartiacque. Il mercato da tempo monitorava quella soglia di 25.483 punti toccata il 19 febbraio del 2020, prima che venisse annunciato il primo caso di Covid in Italia. Ieri il mercato si è spinto fino in area 25.550 punti, toccando livelli che non vedeva addirittura dal 3 ottobre del 2008 poi ha chiuso poco sopra i 25.300 punti con un progresso dello 0,6 per cento. Il...