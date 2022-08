Piazza Affari, gli utili corrono ancora. Frenata rimandata al 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

La frenata? Arriverà, non c’è dubbio, ma a guardare i risultati messi a segno dalle quotate a Piazza Affari nei primi sei mesi del 2022 le aziende italiane sembrano ancora godere di ottima salute. Non che i segnali avversi siano mancati in questo periodo, a cominciare dal rincaro delle materie prime energetiche che incide inevitabilmente sui costi di produzione. Quando però si scorrono i bilanci semestrali appena pubblicati dalle principali società, e analizzati per Il Sole 24 Ore da Intermonte, ...