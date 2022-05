Piazza Affari, gli utili volano a +70%. Per quanto tempo ancora?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Resistenti ai venti tornati a soffiare in direzione contraria, almeno fino a questo momento. È questa l’immagine che si ricava dalle imprese italiane nel loro complesso, quando si guarda ai bilanci appena presentati per il primo trimestre 2022 e analizzati per il Sole 24 Ore da Intermonte. Gli utili totalizzati in questo periodo da 80 fra le quotate milanesi seguite dalla banca d’affari (che rappresentano oltre il 90% della capitalizzazione dell’intero listino) sfiorano infatti i 10 miliardi e superano...