Piazza Affari vola con auto e pharma e conta sull’export

«In Italia - afferma Giacomo Calef, responsabile in Italia di Notz Stucki, la crescita economica è bassa e quindi le aziende che hanno un’attività domestica soffrono i pochi consumi, mentre quelle che esportano devono sopportare i rischi derivanti dalle tensioni commerciali. Dunque, in chiave difensiva, è opportuno selezionare i titoli delle società che esportano all’estero, prestando attenzione alla volatilità derivante dalle tensioni internazionali. Dopo il recupero delle perdite subite nel 2018 e vista la crescita economica fiacca, preferiamo capitalizzare buona parte dei guadagni e concentrarci sui titoli anti-ciclici (cioè quelli i cui guadagni non sono legati alla ripresa, ndr)».

Una certezza, invece, è la mano morbida delle banche centrali, accorse di nuovo in sostegno dei mercati con la disponibilità a tagliare i tassi di interesse e a iniettare liquidità nel sistema; una parte della moneta abbondante, infatti, finirebbe nelle borse a spingere i prezzi. «I mercati, non solo quello italiano -afferma Giovanni Cuniberti, consulente fee- only di Gamma Capital Markets - si allontanano dall’analisi dei dati macroeconomici che continuano a fornire segnali di rallentamento, e si concentrano sugli eventi geopolitici e sulle parole delle banche centrali. A parità di condizioni, lo scenario del secondo semestre potrà essere positivo».

IL SEMESTRE DI PIAZZA AFFARI Variazione percentuale dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019

Finora, le azioni di Piazza Affari che hanno corso di più appartengono a un settore difensivo e allo stesso tempo innovativo come quello della salute (con in testa Amplifon e Diasorin); inoltre, a quello dell’auto (dove dominano Ferrari e a Fiat Chrysler) e a quello tecnologico (spinto da It Way, ma anche da Eurotech e da Stm). L’auto, secondo Cuniberti, è un cavallo ancora in corsa: «Il possibile intervento repentino della Bce in caso di problemi, magari con una riduzione dei tassi interbancari, potrebbe favorire i settori ciclici con l’auto. Fca, in particolare, potrebbe beneficiare di future trattative di aggregazione, mai sopite dopo il ritiro della proposta di fusione con Renault. Anche Intesa Sanpaolo è nel radar, perché sfrutterà la riduzione del rischio Italia».