Piazza Fontana, 50 anni fa la strage che diede il via alla lunga stagione dei misteri d’Italia

La madre di tutte le stragi

Una strage. La madre di tutte le stragi, come ha scritto Benedetta Tobagi nel libro “Piazza Fontana, il processo impossibile”. Diciassette morti e 88 feriti, un attacco al cuore dell’Italia, a 200 metri dal Duomo e a fianco dell'Arcivescovado, che non ha precedenti nella breve storia della nostra Repubblica. La città è avvolta dalla paura, con le sirene delle ambulanze che lacerano i timpani.

Sulle prime si parla di una caldaia. Ma la verità emerge presto. Achille Serra, giovane funzionario di polizia, poi prefetto di Roma, racconta: «Altro che caldaia! Quando vidi quello che era successo gridai al telefono che servivano 100 ambulanze. In questura non mi credevano. Alla fine di ambulanze ne arrivarono 98».

Ma non era l’unica bomba. In totale erano cinque. Due a Milano alla Banca dell’Agricoltura e nell’atrio della sede centrale della Banca Commerciale in piazza della Scala. E tre a Roma: una dentro un passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, le altre all’Altare della Patria, su entrambi i lati. Tutte esplose, tranne quella collocata alla Commerciale.

Il primo di molti depistaggi

Ecco una delle prime incongruenze. Una bomba non esplosa è una traccia, come lasciare una firma per arrivare a chi l’ha messa. L'ordigno, contenuto in una borsa di pelle nera, viene invece fatto brillare da un artificiere su indicazione di un sostituto procuratore che, quel venerdì, non era nemmeno di turno. «Se invece di farla saltare l’avessero aperta», dichiarò il giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio , «il caso sarebbe stato risolto in pochi giorni».

È il primo dei tanti depistaggi di una vicenda che subito puzza. E con una regia occulta che sposta dove vuole il timone della giustizia. Un timone che ha già individuato i colpevoli: gli anarchici. Un bersaglio facile, in un periodo costellato di forti tensioni sociali, di lotte e scioperi nelle fabbriche e nelle università. Siamo ancora in un mondo diviso in due blocchi: e il Partito Comunista è il secondo partito italiano in un contesto, quello mediterraneo, che non lo permette. In Grecia ci sono i colonnelli. In Spagna comanda ancora un dittatore di estrema destra: Francisco Franco.