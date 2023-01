Piazzale Loreto, cantieri al via in autunno. Il traguardo sono le Olimpiadi 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nhood Italy – società internazionale specializzata nelle riqualificazioni urbane e nel retail – ha aperto oggi, a Milano, in via Porpora 10 l’hub “Loc 2026” (Loreto Open Community), uno spazio pubblico di ascolto e informazione sul nuovo progetto di riqualificazione di piazzale Loreto, per scoprire da vicino il cantiere attraverso la voce dei suoi protagonisti, e, da marzo 2023, partecipare a incontri gratuiti su tematiche di architettura, mobilità, verde urbano. Partirà, infatti, in autunno,il cantiere per la trasformazione di piazzale Loreto a Milano con cui Nhood, nel 2021, ha vinto il bando internazionale C40 Reinventing Cities del Comune di Milano. Il traguardo, essere pronti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.



Loc 2026 rimarrà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 12 alle ore 20, e sarà gestito da Temporiuso, team di esperti internazionali in usi temporanei e social engagement nei progetti di rigenerazione urbana.

Con un investimento complessivo stimato di circa 80 milioni di euro, Nhood trasformerà piazzale Loreto, da attuale vuoto urbano, un congestionato snodo di traffico, in un nuovo polo di aggregazione restituito alla comunità. L’agorà sarà connessa a NoLo per garantire continuità all’asse corso Buenos Aires/viale Monza/viale Padova, e si inserisce nel tessuto urbano generando un impatto positivo sul territorio calcolato attraverso l'indicatore dello SROI (Social Return On Investments) che è risultato pari a 4 rispetto all’investimento (per 1 euro investito 4 euro di impatto sul territorio).

L’apertura di Loc 2026 si inserisce nel sistema di interventi di rigenerazione urbana di Nhood a Milano, dopo il recente annuncio dell’idea progettuale per la creazione di un distretto verde nell’area di Stazione Cadorna, l’evoluzione del cantiere del lifestyle center Merlata Bloom Milano, e l’anteprima di Dropcity, Centro di Architettura e Design.

«Una grande scommessa di trasformazione urbana – ha detto l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – un progetto che risponde ai principi di Reinventing Cities e di C40. Questa è la sfida del progetto Loc, Loreto Open Community, che nei prossimi anni trasformerà un caotico snodo viario in una piazza verde, con percorsi pedonali e ciclopedonali, servizi, spazi pubblici, mettendola in relazione con gli assi viari di contesto e restituendole la dignità che, per storia e importanza in città, sicuramente merita».

«Per trasformare la piazza, dall’attuale ostacolo tra le diverse parti della città a luogo di incontro, vogliamo coinvolgere da subito residenti e associazioni in un percorso di co-progettazione dell’uso degli spazi» ha dichiarato Carlo Masseroli, direttore Strategia e Sviluppo Nhood Italy.