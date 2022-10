Piazze e strade d’Europa illuminate dalla magia dell’Avvento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha un'origine lontana la tradizione dei mercatini di Natale. Si dice risalga al 1400 tra la Germania e l'Alsazia, dove gli artigiani esponevano opere che richiamavano la Natività e attraevano la ricca borghesia. Poi l'interesse per queste mostre si propagò, ampliando la fascia degli interessati. Oggi, presenti in tutta Europa, diventano motivo di attrazione turistica per milioni di visitatori, soprattutto nelle località di grande tradizione. Dai prodotti artigianali e gastronomici, alle decorazioni e statuette per il presepe ecco 13 mete dove scovare regali originali e immergersi nella più tipica atmosfera natalizia.

Aosta. Il Marché Vert Noël

Il Natale si colora di magia in Valle d'Aosta con il mercatino di Natale (Marché Vert Noël) di Aosta. Tra fine novembre e gennaio, il mercatino trasforma alcuni angoli della città - le centralissime piazze Roncas, Caveri e Giovanni XXIII (piazza della Cattedrale) - in villaggi alpini. Si tratta di tre piccole piazze dislocate nel centro storico e più in particolare nel cuore del tessuto romano e medievale della città. Una preziosa occasione per scoprire le vestigia dell'antica Augusta Praetoria. Ogni giorno, i visitatori potranno curiosare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d'antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche, lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa. Le produzioni artigianali esposte comprendono oggetti in legno, articoli di antiquariato, accessori di abbigliamento, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria.

Piemonte. In Valle Vigezzo nel regno degli spazzacamini

Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo è conosciuta per essere la patria degli spazzacamini. Qui dal 19 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 si tiene uno dei mercatini di Natale più visitati dell'Alto Piemonte, un appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da anni lo scelgono, sia per la qualità degli espositori che per le magiche atmosfere natalizie del borgo Bandiera Arancione. La 23a edizione conterà duecento espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è ufficialmente tra i più grandi d’Italia: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet delle eccellenze artigiane proporranno le specialità gastronomiche prodotte in queste terre tra monti e laghi. Ad accompagnare e scaldare i visitatori ci saranno come da tradizione le suggestive stufette ricavate nei tronchi d’abete e le tante prelibatezze offerte nei vari punti di ristoro. Tra gli eventi, esibizioni di bandelle alpine, gruppi jazz, cornamuse e ghironde, gli amatissimi Corni delle Alpi e gli artisti della motosega. Infine, porte aperte nel borgo ai singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.

Alto Adige. Le magie natalizie al Lago di Carezza

In corrispondenza con l'inizio della stagione sciistica, la Val d'Ega (in provincia di Bolzano) indossa l'abito delle grandi occasioni, vestendo a festa uno degli angoli più suggestivi e incantevoli delle Dolomiti. Luci, colori e profumi invadono le sponde del Lago di Carezza, teatro di un sogno stagionale che prende la forma del tradizionale mercatino sostenibile “Magie Natalizie al Lago di Carezza”. Dal 26 novembre al 18 dicembre 2022, nei fine settimana d'Avvento, una corona di casette di legno che sembrano grandi lanterne illuminate espongono prodotti tipici e artigianali altoatesini, tra sculture di ghiaccio e neve che rievocano le leggende dolomitiche, un presepe a grandezza d'uomo e varie stufe a legna per riscaldarsi, in quella che si presenta come un'esperienza natalizia unica. La musica alpina natalizia di gruppi locali e i profumi accompagneranno i visitatori nel tuffo in un favoloso mondo invernale, da esplorare passeggiando intorno al lago anche quando il sole lascia spazio alla luna.

Alto Adige. Trenta candeline per i mercatini di Merano

In assoluto tra i più antichi d'Italia, i mercatini di Natale di Merano festeggiano quest'anno il trentesimo anniversario e tornano in grande stile dal 25 novembre al 06 gennaio 2023, con una suggestiva festa di inaugurazione il 24 alle ore 17. Più di 60 casette in legno saranno protagoniste ai mercatini con il loro moderno design, ispirato alle vette che circondano la città, e ospiteranno un'attenta selezione di prodotti, espressione dell'artigianalità del territorio e della tradizione culinaria altoatesina. Tutto da vivere e gustare immersi in un'atmosfera autentica natalizia che probabilmente è la vera unicità dei mercatini di Merano tra il fiume Passirio, i portici, le passeggiate, il Kurhaus, l'illuminazione della città e le montagne tutt'intorno. Tra le attrazioni, il villaggio tradizionale tirolese che sarà riproposto in Piazza della Rena con un progetto tutto nuovo, che porterà in città una tradizionale e accogliente “Almhütte” di ben 100mq, decorata secondo il gusto natalizio altoatesino, dove si potranno gustare le migliori specialità culinarie locali.