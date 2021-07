Pic nic stellato sulle acque di Mergozzo

Lo chef Marco Sacco, patron del ristorante due stelle Michelin Piccolo Lago, torna a proporre una delle formule più creative e divertenti per gustare l'alta cucina: la Barchetta Gourmet. Basta chiudere gli occhi per immaginarsi la sensazione di dondolare lentamente sulle acque trasparenti nel sole della tarda mattinata, gustando i piatti dello chef per pranzo, o con le acque arrossate dai riflessi del tramonto per la cena. Un'esperienza unica nel suo genere, che offre l'opportunità di visitare il lago e le sue spiagge. Da vivere nell'atmosfera romantica della sera, per una cena in compagnia di una persona speciale, o per un originale pranzo con il partner, con la famiglia o tra amici: la Barchetta può ospitare, infatti, fino a 4 persone (piccololago.it).



