Pic nic in vigna a Montalcino

Castiglion del Bosco, tenuta a Montalcino, fondata da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003 nella Val d'Orcia in Toscana, propone anche quest'anno, dal 15 al 29 settembre, l'Harvest Experience, una giornata da trascorrere nei vigneti e nella cantina della Tenuta dove si produce il Brunello di Montalcino, per festeggiare la vendemmia. Inoltre, solo il 18 settembre, si terrà l'Harvest Event, un tour tra vigneti e cantina con l'enologa e una degustazione finale. La giornata inizia nel vigneto Capanna, dove il team della cantina Castiglion del Bosco mostrerà tutti i dettagli e i segreti delle tecniche di raccolta. Per festeggiare assieme la mattinata di vendemmia, verrà allestito un picnic tra le vigne, sotto il dolce sole toscano, preparato dallo chef con ingredienti genuini e locali; l'esperienza continua in cantina, per seguire l'uva nelle sue trasformazioni con l'assaggio del mosto assieme a Cecilia Leoneschi, enologa di Castiglion del Bosco, e una visita alla Barricaia; la giornata si conclude con una degustazione guidata di sei diversi vini di Castiglion del Bosco, accompagnati da una selezione di formaggi e salumi toscani, pane e olio prodotti della tenuta.