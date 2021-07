Picasso, Giacometti e Magritte guidano le tre aste di Christie’s

4' di lettura

Il pomeriggio del 30 giugno Christie's ha proposto un primo catalogo di arte del XX secolo e contemporanea battuto a Londra in sterline, cui ha fatto immediatamente seguito una vendita di una collezione ed un catalogo largamente composto da arte francese del dopoguerra messo in vendita a Parigi in euro. L'esigenza di coinvolgere il pubblico americano e di Hong Kong ha spostato le aste tradizionalmente serali nel pomeriggio europeo, con una maratona durata circa 4 ore.

I risultati sono complessivamente positivi, grazie in particolare alla porzione londinese della serata: i 46 lotti venduti su 53 (88% per numero ma ben 97% per valore) hanno portato 119,3 milioni di sterline, mentre la collezione Francis Gross e il catalogo generale parigino hanno realizzato 39,8 milioni di euro in totale con 36 lotti venduti, di cui i due terzi grazie alla collezione.

Picasso e Giacometti guidano l'asta inglese

A conferma della recente attenzione del mercato per i lavori tardi di Picasso, il realizzo principale del catalogo è dovuto ad una tela del 1969 di grandi dimensioni raffigurante l'amplesso di due amanti, aggiudicata a 14,7 milioni di £ da una stima di 11-16 milioni, rendendo inutile la garanzia di parte terza. Un secondo lavoro tardo di Picasso, ‘Homme au cheapeau assis' del 1972, anno precedente il suo decesso, è finito probabilmente al garante per 5,9 milioni, da una stima di 5-7 milioni di £. L'unico altro lotto londinese a superare la soglia dei dieci milioni è la figura in bronzo di Giacometti ‘Homme qui chavire' del 1950-51 (in edizione di sei), che si è fermata a 13,7 milioni di £ da una stima di 12-18 milioni, finendo forse proprio al garante. Un busto di Giacometti ‘Tete au long cou' ha sfiorato, invece, la stima alta a 1,7 milioni con le commissioni.

Nell'ambito delle avanguardie del ‘900 un lavoro astratto del 1935 di oltre un metro di Kandinsky ‘Noir bigarre' ha sfiorato i 9 milioni di sterline, probabilmente aggiudicata dal garante da una stima di 8-12 milioni di £, mentre una composizione con danzatrici dell'espressionista tedesco Kirchner del 1912 ha superato i 7 milioni dalla stima di 6-9 milioni di £. Per quanto riguarda la scultura, oltre a Giacometti era presente Calder con due lavori: un delicato ‘mobile' composto con elementi ritrovati di vetro e altri materiali del 1944 che ha raggiunto 4,3 milioni (stima garantita 3,5-5,5 milioni di £), e il ben più tardo e convenzionale “Big Red Disc' in metallo del 1970 che è finito probabilmente alla garanzia per 1,8 milioni con le commissioni, appena oltre la stima di 1,5-2,5 milioni di £.

L'arte di strada ha contribuito al risultato per quasi 15 milioni di £ grazie a tre lavori, due degli anni '80, con un Basquiat del 1984 che ha sfiorato la stima alta di 6 milioni di £, e Keith Haring con una classica composizione di figure a bordi neri su uno sfondo giallo che è stata battuta a 4,3 milioni di £, mentre l'erede contemporaneo Banksy ha sfiorato i 4,6 milioni con ‘Subject to Availability' (stima 3-5 milioni di £).

Discreta ma positiva la presenza di arte italiana del dopoguerra guidata da un ‘Concetto Spaziale, Attesa' di Fontana con un singolo taglio estroflesso su tela bianca contesa fino a 2,9 milioni, ben oltre la stima di 1,4-1,8 milioni di £, mentre un ‘Achrome' di Manzoni è passato di mano a 2,7 milioni, entro la stima bassa grazie alle commissioni, e la tela a bande ‘Gonippo' di Scarpitta ha superato la stima alta a 375mila £.