Picasso-Giacometti: scambi d’artista

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Museum Voorlinden di Wassenaar nei Paesi Bassi in occasione del suo quinto anniversario, presenta, in collaborazione con il Musée National Picasso-Paris e la Fondation Giacometti, la mostra ‘Picasso Giacometti' il cui tema centrale è appunto il sorprendente legame tra due dei più grandi artisti del XX secolo.



Pablo Picasso (1881-1973) e Alberto Giacometti (1901- 1966) si stimavano e apprezzavano vicendevolmente tanto da aver sviluppato un legame veramente speciale, nonostante i vent'anni di differenza di età. Le loro sorprendenti somiglianze e le loro profonde differenze, la sfida al mondo dell'arte dei loro contemporanei, la strada personale che percorsero all’interno del surrealismo negli anni ’30 e del realismo dopo la seconda guerra mondiale, sono ben raccontati all'interno della mostra che si avvale di pezzi d'eccezione tra cui i due autoritratti che danno il benvenuto allo spettatore. Quindi sono presenti anche i ritratti che Picasso fece della prima moglie Olga e del figlio Paulo in abito da arlecchino a scacchi giallo-blu presentati vicino alle donne filiformi di Giacometti e al ritratto di sua moglie Annette, dipinto su un pezzo di lino.

Loading...

In continua evoluzione

Dal loro primo incontro nei primi anni ’30, Picasso e Giacometti non hanno mai smesso di scambiarsi idee sull’arte. Hanno esplorato il surrealismo e nel periodo post bellico hanno avuto ampi dialoghi sulle lotte da intraprendere per il ritorno al realismo. Durante questo periodo, entrambi gli artisti trasformarono il loro stile ponendosi domande sulla creazione artistica e il suo rapporto con la realtà e rispondendo con diverse soluzioni formali.

La mostra al Voorlinden Museum viaggia su due binari: presenta una panoramica sia cronologica che tematica ed esplorando gli aspetti chiave dell'innovativa produzione artistica dei due artisti sottolinea le somiglianze dei loro itinerari creativi.

Relazione tra i due artisti

Giacometti era più giovane di Picasso di 20 anni e quando arrivò a Parigi nel 1922, l'artista spagnolo era già estremamente famoso all'interno dell'avanguardia mentre il giovane svizzero si manteneva ai margini del movimento modernista. Ciononostante Giacometti conosceva molto bene le diverse correnti artistiche presenti in quel momento nella capitale francese che definì ‘‘una torre di Babele'' dove faticava a trovare una sistemazione. Presto Picasso divenne per lui il modello dell'artista moderno, poliedrico e difficile da collocare in una categoria a causa della natura eterogenea delle sue opere. Giacometti era proprio affascinato dalla figura di un artista in grado di scardinare le regole concettuali che aveva seguito per evolversi in maniera innovativa.