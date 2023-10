Picchiata per il velo: un’altra ragazza in coma scuote l’Iran

Ascolta la versione audio dell'articolo

A poco più di un anno dalla morte di Mahsa Amini, la ventiduenne per giorni di coma mentre era in custodia della polizia morale, pestata e morta per le percosse subite perché non indossava bene il velo, un’altra giovane iraniana è in condizioni critiche in ospedale, hanno detto mercoledì a Reuters due riconosciuti attivisti per i diritti umani. La ragazza è in coma, sostengono gli attivisti, in seguito a uno scontro con agenti nella metropolitana di Teheran per aver violato la legge sull’hijab. Il nome della ragazza è Armita Geravand, ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto l’Iran. Il regime nega la versione che impazza sui social e sui media iraniani in esilio ma le forze di sicurezza hanno circondato l’ospedale per impedire alle persone di riunirsi e protestare.

Mentre le autorità hanno negato le affermazioni dei gruppi per i diritti umani secondo cui Geravand sarebbe in coma da domenica dopo uno scontro con gli agenti che dovevano far rispettare il codice di abbigliamento islamico, il gruppo per i diritti iraniano-curdo Hengaw ha pubblicato la foto della ragazza priva di sensi in un ospedale di Teheran dove è stata portata dopo l’incidente.

Non c’è stata alcuna risposta da parte del ministero degli Interni iraniano alla richiesta di commento sull’incidente.

«Stiamo seguendo il suo caso da vicino. È in coma nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale e le sue condizioni sono critiche... i suoi parenti hanno detto che c’è una massiccia presenza di agenti vestiti in borghese all’ospedale», ha detto uno degli attivisti in Iran. Il secondo attivista ha affermato che le forze di sicurezza hanno vietato ai genitori di Geravand di pubblicare la sua foto sui social media o di parlare con gruppi per i diritti umani. Gli attivisti hanno scelto l’anonimato date le conseguenze in cui possono incorrere se si espongono con nome e cognome.

Le riprese della CCTV, condivise su IRNA, mostravano Geravand senza l’hijab obbligatorio accompagnato da due amiche che camminavano verso il treno dalla banchina della metropolitana. Entrando nel vagone, una delle ragazze viene vista immediatamente indietreggiare e cadere per terra, prima che un’altra ragazza venga trascinata priva di sensi fuori dal vagone dai passeggeri. Reuters non ha potuto verificare l’autenticità del filmato.