Piccole imprese in balìa dei fornitori «Soffriamo, abbiamo poco potere contrattuale»

Pmi in balìa dei fornitori

Novella dà lavoro a un’ottantina di dipendenti ed è quindi una piccola impresa che non può contare su economie di scala analoghe a quelle di grandi pastifici. «Io ordino cisterne di farina - afferma Cavassa - e i fornitori mi mandano una mail dicendo che farina e imballi ora hanno costi maggiori. Più un’azienda è piccola e meno ha forza contrattuale. Alcuni fornitori arrivano addirittura a stracciare contratti di lungo periodo, preferendo pagare penali pur di ritoccare i prezzi. A noi dicono che, se non ci va bene, possiamo comprare da altri. Dobbiamo subire anche queste penalizzazioni rispetto alle grandi aziende, che sono in grado di impegnare personale ad hoc per studiare la situazione dei rincari e, a questo, affiancano una grande forza contrattuale. Tra l’altro, come ho già accennato, i fornitori non ci danno garanzie che non vi siano, a breve, ulteriori aumenti. Ci dicono: vi garantiamo questo prezzo per un mese, poi vedremo. Quindi dobbiamo fare i conti aziendali senza sapere a cosa andremo incontro: navighiamo a vista. Non ci resta che sperare che venga presto il bel tempo, in modo da consumare meno gas, e auspicare che non si verifichino ulteriori avvenimenti destabilizzanti, come ad esempio una guerra in Ucraina».

Questa situazione conduce, inevitabilmente, a un aumento dei costi anche per il consumatore. «Dovremo per forza – dice Cavassa - ritoccare i prezzi di vendita. Si cerca sempre un equilibrio: se aumentano un paio di voci di fornitura lasci tutto com’è. Ma se sono tanti i prodotti che aumentano, devi per forza rivedere i prezzi. E oggi sono pochissime le voci che non hanno avuto incrementi di costo».

Il nuovo personale

Per quanto riguarda il personale, poi, sottolinea Cavassa, non è facile formarlo: «Il settore della pasta fresca è molto ridotto e, per dare il giusto know-how a un pastaio, in modo che sappia far funzionare le macchine, non ci sono scuole. Per cui la formazione delle nuove leve avviene tutta internamente all’azienda».

Di solito, chiarisce Cavassa, «prendiamo ragazzi di Sori, Recco, Bogliasco o Genova e facciamo seguire loro un precorso affiancandoli ad altri operai esperti. In più adesso c’è il problema del Covid e l’organizzazione è ovviamente più complessa; ma facciamo tutto per conto nostro. Finora il personale lo abbiamo trovato ma non è facile: bisogna scovare ragazzi seri, che magari si sono preparati per fare tutt’altro e devono imparare un nuovo mestiere. Noi comunque periodicamente facciamo assunzioni».