Piccole scelte quotidiane: buone, contagiose e, spesso, invisibili

Gli psicologi evoluzionisti Leda Cosmides e John Tooby hanno riproposto questo problema ridescrivendolo in termini di relazioni sociali. Hanno posto ai partecipanti ad un loro esperimento questo quesito: «Una persona sta bevendo una birra; un'altra sta bevendo una cola; una terza persona dimostra quarant'anni e una quarta persona, invece, quattordici. Il proprietario del bar ti dice che nessuno dovrebbe bere una bevanda alcolica a meno che non abbia almeno diciotto anni. Quale delle quattro persone dovresti controllare per assicurarti che non ci siano violazioni in corso?»

In questo caso la maggioranza dei soggetti capisce che si dovrebbe controllare la persona che beve la birra e verificare che non abbia meno di diciotto anni, così come il quattordicenne, per verificare che non stia bevendo alcolici. La cosa interessante di questo studio è che nonostante i due problemi abbiano esattamente la stessa forma logica, la seconda versione risulta molto più intuitiva e facile da risolvere della prima (“Cognitive Adaptations for Social Exchange,” in The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, ed. Jerome H. Barkow et al., Oxford University Press, 1992).

Le spiegazioni che forniscono Cosmides e Tooby per spiegare questa differenza hanno sollevato un importante dibattito e non hanno ricevuto consenso unanime tra gli esperti, ma ciò che qui ci preme sottolineare è che quando un problema è inquadrato come se si riferisse ad un comportamento sociale disonesto sembra che il nostro cervello sia disposto a mobilitare più risorse ed in maniera più efficace di quando lo stesso problema viene presentato in termini puramente logici e astratti.

Questo innato talento per scoprire le truffe ci porterebbe, dunque, a fissare la nostra attenzione molto più spesso su quei casi relativamente rari in cui le persone si comportano scorrettamente di quanto non siamo disposti a fare nei casi opposti di comportamento onesto. Siamo cinici by design, sembrerebbero dirci questi studi. Alla base c'è probabilmente una storia evolutiva perché i danni legati al tradimento della fiducia sono spesso maggiori dei benefici associati ad una risposta affidabile. Così come la loss aversion ci spinge a valutare come peggiore una perdita di una certa somma rispetto al corrispondente incremento di benessere associato alla vincita della stessa somma, analogamente onestà e disonestà, egoismo e altruismo, vengono percepiti in maniera asimmetrica per indurci ad un atteggiamento di prudenza e, così, proteggerci da delusioni, danni e sofferenze evitabili.



Il combinato disposto di questi ulteriori tre elementi culturali e psicologici contribuisce a rendere ancora più attraente l'idea di autointeresse quale principio primo del comportamento umano. Ma così come verosimile non significa vero, allo stesso modo attraente non significa giusto.