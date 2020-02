Piccoli comuni senza negozi: scatta il soccorso a Nordest La crescita della grande distribuzione e la crisi del piccolo commercio peggiorano le condizioni di vita nei centri minori. Bussone (Uncem): contrastare lo spopolamento di Barbara Ganz

In aree periferiche o di montagna un negozio che chiude significa un netto peggioramento delle condizioni di vita e un incentivo in più allo spopolamento

Cinque Comuni in Veneto: Farra d’Alpago, Forno di Zoldo, Pieve d’Alpago, Soverzene e Zoldo Alto, tutti nel Bellunese. E sei in Friuli Venezia Giulia: Drenchia, Stregna, Clauzetto, Pulfero, Taipana, Frisanco.

Sono i centri nei quali non c’è - più - nemmeno un esercizio commerciale. Un problema, perché se è vero che c’è una questione complessiva di tenuta del commercio nelle aree urbane, in aree periferiche o di montagna un negozio che chiude significa un netto peggioramento delle condizioni di vita, e un incentivo in più allo spopolamento. «Nelle zone montane, nei Comuni alpini e appenninici, il fenomeno della deserificazione commerciale è ormai gravissimo e ha già generato oltre 200 Comuni senza un'esercizio commerciale - spiega Marco Bussone, presidente di Uncem, l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -. Quando chiude un negozio o un bar, chiude un paese. Vale in Italia, in Spagna, in Francia,che però ha varato il piano '1000 bistrot' per incentivare la presenza di bar e caffè, spazi plurifunzionali». Nessuna contrapposizione tra città e montagna, precisa Bussone: «I negozi sono importanti ovunque si trovino. Attenzione però a non mettere un problema prima dell’altro, accendere i riflettori sui quartieri e spegnerli sui borghi, nel caso fossero mai stati accesi. Non sono processi semplici e Uncem chiede a Stato e Regioni di lavorare a precise soluzioni, culturali, politiche, normative, finanziarie. La montagna senza negozi e opportunità, senza servizi e senza punti di ritrovo, i bar, muore. Non è un fenomeno che nasce oggi. Non dimentichiamolo. E affrontiamolo, trovando soluzioni che potrebbero peraltro servire anche nei quartieri urbani».

NUMERO ESERCIZI Consistenza

Se l’elenco dei paesi privi di attività commerciali è tutto sommato contenuta, molto più lunga è quella dei centri in cui resiste un solo bar o negozio: 31 Comuni in Veneto, 37 in Friuli Venezia Giulia, dove altri 33 Comuni si fermano a soli 3 esercizi (limite raggiunto anche in 49 paesi veneti).

La rilevazione Uncem non si allarga fino al Trentino Alto Adige, ma il tema è sentito anche qui, tanto che all’inizio dell’anno la Giunta provinciale di Bolzano ha prorogato anche per il biennio 2020-2021 le misure straordinarie varate già nel 2014 per «assicurare in tutte le zone dell’Alto Adige, anche quelle più periferiche, la sopravvivenza dei piccoli negozi di paese che consentono non solo al commercio di vicinato di proseguire con l’attività, ma anche alla popolazione di avere accesso ai prodotti necessari alla vita di tutti i giorni senza doversi spostare verso le zone urbane. Per l’assessore Philipp Achammer «i piccoli negozi sono parte integrante della vita dei nostri paesi e il loro servizio è fondamentale non solo per i residenti, ma anche per i turisti»

Grazie alla delibera approvata dall’esecutivo nel corso dell'ultima seduta dell’anno 2019, la Ripartizione economia può assegnare contributi sino a 15mila euro per l’apertura di nuovi negozi in località prive di queste strutture di vendita. Per esercizi di vicinato si intendono i negozi che operano in località rurali con almeno 150 abitanti e che esercitano il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. Inoltre, per offrire sostegno alla sopravvivenza dei piccoli negozi di paese già presenti, la Provincia garantisce incentivi ulteriori che vanno dai 9mila agli 11mila euro a seconda dei servizi offerti: dalla vendita di giornali al servizio postale, dalla consegna a domicilio alla vendita di prodotti locali. Nel corso del 2019 sono stati elargiti contributi per un totale di 889.500 euro a 86 esercizi commerciali.