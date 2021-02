Piccoli edifici con unico proprietario: così le spese 2021 con il 110%

La prevalenza

Il concetto di “prevalenza”, nell’accezione richiamata,va meglio declinato a livello interpretativo per questi edifici ad unico proprietario. La risposta dell’Agenzia, infatti, può essere interpretata in due modi diversi. Secondo una lettura più restrittiva, solo gli edifici a prevalenza abitativa sarebbero ammessi al superbonus, precisamente sull’intera spesa per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni ed esclusivamente sulle unità immobiliari a destinazione abitativa (nel limite di due per persona fisica) per i lavori trainati. Conseguentemente, i lavori “trainati” delle unità non abitative darebbero diritto alle sole detrazioni ordinarie diverse dal superbonus e resterebbero totalmente escluse dal 110% le palazzine a prevalente destinazione non abitativa.

In base ad un differente approccio, invece, anche gli edifici a prevalente destinazione non abitativa potrebbero aspirare al 110%, ma, per i lavori sulle parti comuni, la maxi detrazione spetterebbe, sulla base di un calcolo proporzionale, alla sola parte residenziale, fermo restando che i lavori trainati sarebbero agevolabili al 110% sono nelle unità residenziali e con il consueto limite di due unità per persona fisica. Riteniamo che questa seconda lettura sia più coerente con la risposta data dalle Entrate, che richiama i chiarimenti resi nella circolare 24/E/2020 anche per questi edifici.

Gli altri nodi

Vi sono altri due tematiche importanti da “smarcare”.

1. Va capito come gestire il cambio normativo tra 2020 e 2021. Ad avviso di chi scrive, in attesa di chiarimenti ufficiali, l’estensione agli edifici ora previsti dalla nuova lettera a) del comma 9 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 dovrebbe potersi applicare a tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, anche per interventi iniziati in precedenza. Disco rosso, invece, alle spese sostenute nel 2020, le quali, tuttavia, possono fruire dei bonus diversi dal 110% se in possesso dei relativi requisiti.

2. Va spiegato il conteggio delle unità immobiliari («da due a quattro») previste nella nuova fattispecie («unico proprietario») introdotta dal legislatore: l’Agenzia deve chiarire se (come accade con le unità unifamiliari singole) nel calcolo si possano escludere le pertinenze.Se così non fosse, infatti, si finirebbe spesso per agevolare le sole bifamiliari, essendo abbastanza rara la totale assenza di unità al servizio delle abitazioni. Ciò, a nostro avviso, fermo restando che le pertinenze dovrebbero “contare” (come accade per i condomìni) quando si determinano i limiti complessivi di spesa per i lavori sulle parti comuni.