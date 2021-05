Piccoli imprenditori dimenticati, ma non c’è ripresa senza gli eroi del made in Italy

Il rilancio passa dalle Pmi

Non è un caso che una discreta fetta di queste imprese abbia confermato gli investimenti già varati prima del tornado pandemico. Cosa si può fare, allora, per quelle Spa di dimensioni più ridotte? Perché se anche la cosiddetta «via Emilia dell'economia», la parte grassa del mondo produttivo che ha sempre puntato sulle imprese tascabili, è oggi in fase di “blackout”, possiamo immaginare in qual situazione si trovino nelle regioni più povere del Belpaese.

Ecco perché qualsiasi piano di rilancio del governo – tra quelli messi già a punto e gli altri ancora in cantiere - dovrebbe innanzitutto puntare su quel nocciolo duro che ha, appunto, rappresentato il pezzo forte del «Made Italy». Oggi come oggi, non possiamo immaginare strade alternative: il “piccolo” resta il nostro punto di forza, non certo il tallone d'Achille. Draghi pensaci tu.