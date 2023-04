Piccoli viaggi in barca alle Tremiti nelle cale cantate da Lucio

Non è ancora la stagione dei bagni però sta arrivando più velocemente di quanto si possa immaginare. Allora perché non iniziare con un battesimo marino nelle acque delle Tremiti in questo 2023 in cui si ricorda Lucio Dalla che avrebbe compiuto ottant’anni approdando in quelle isole che costituirono il suo rifugio e alcova di ispirazioni. Le gorgonie si possono, del resto, vedere già a occhio nudo anche dalla riva della grotta del sale a San Domino e in quella Cala Matano cantata da Lucio. Per assistere alla Messa pasquale non c'è nulla di più scenografico del Santuario di Santa Maria a mare nell'abbazia che è il cuore pulsante dell'isola di San Nicola, gioiello architettonico di questo arcipelago solitario nel Mare Adriatico in cui i pescatori sono felici di accompagnare in minitour in barca al tramonto.

E si può immergersi coi sub di MarlinTremiti.

