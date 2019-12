Piccozze hi-tech per i nerd della montagna

Come spesso accade alle novità anche questa riporta slancio. «Ci siamo sforzati di capire il cambiamento del mercato e abbiamo gradualmente cercato di entrare in una dimensione aziendale sempre più rivolta all’esterno». Così si ritorna a quel 90% di esportazioni.

« In realtà – precisa Oliviero Gobbi – l’internazionalizzazione per noi è un’esigenza: lavoriamo per una nicchia di mercato estrema e siamo obbligati a cercarla in tutto il mondo. Non potremmo vivere se servissimo pochi mercati».

Da qualche anno il mercato principale di Grivel è il Giappone, con una quota del 15%. «Per noi è un vanto – afferma l’ad – perché i giapponesi sono estremamente attenti alla qualità». E il prossimo anno, per la prima volta, l’arrampicata sportiva sarà disciplina olimpica, guarda caso proprio a Tokio, a dimostrazione di una popolarità sempre crescente.

Gli altri principali sbocchi sono gli Stati Uniti, con una quota che fluttua tra il 10 e il 15%, l’Italia con il 10%, la Germania con l’8%.

Ma i mercati interessanti sono anche altri: «Vendiamo in tutti i paesi dell’Europa – conferma Gobbi – in Canada, in Cile (che è un mercato interessante ed emergente). Abbiamo più difficoltà in Argentina, dove esiste un regime di dazi molto elevati all’ingresso un po’ su tutti i prodotti. Vanno bene anche Cina e Taiwan, un po’ l’India e anche il Nepal». La politica Grivel è aggiungere sempre nuovi sbocchi, diversificare e ridurre i rischi di eventuali congiunture negative. Una ricerca che procede su due fronti.