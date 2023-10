Pichetto Fratin, triplicare la capacità di energia rinnovabile globale e raddoppiare il tasso di efficienza energetica attuale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Un’azione ambiziosa per il clima è una azione equa, poiché riduce i rischi associati al riscaldamento globale, proteggendo i più vulnerabili dagli impatti peggior». Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nella Plenaria di apertura della Pre-COP28 in corso ad Abu Dhabi. «Non vi è dubbio - ha sottolineato il ministro -che sia dovere di tutti noi contribuire all’attuazione dell’Accordo di Parigi con la massima ambizione possibile, agendo con risolutezza entro il 2030 per ridurre le emissioni globali e procedere verso una traiettoria chiara di neutralità climatica. L’equità dovrebbe essere un fattore che favorisce la massima ambizione possibile di tutti i governi. Tutti dobbiamo contribuire, e certamente in particolare quelli che attualmente emettono quote elevate di emissioni globali».

Non possiamo perdere tempo

«La scienza è molto chiara. La finestra di opportunità per agire per limitare gli effetti del cambiamento climatico - ha ricordato il ministro - è molto stretta e non possiamo pertanto perdere altro tempo. Ma la scienza ci fornisce anche soluzioni realizzabili per affrontare questa sfida globale. Ora è nostra responsabilità trasformarle in azioni, dimostrando il nostro impegno collettivo per l’attuazione. Per dimostrare tale impegno è evidente che non possiamo non parlare di come vogliamo costruire il nostro sistema energetico futuro». Il ministro ha chiarito che «politiche climatiche e scelte energetiche sono facce di una stessa medaglia, non si può parlare delle prime senza affrontare il tema della riduzione della nostra dipendenza dai combustibili fossili ed al contempo assicurare la sicurezza energetica. In questo contesto, riteniamo che la COP28, attraverso il Global stocktake possa e debba dare indicazioni chiare, verso percorsi realistici che portino ad obbiettivi tangibili».

Loading...

Triplicare la capacità di energia rinnovabile

«Triplicare la capacità di energia rinnovabile globale e raddoppiare il tasso di efficienza energetica attuale, ridurre drasticamente le emissioni di metano, eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili e adottare misure di mitigazione ambiziose in tutti i settori economici, sono tutti obbiettivi alla nostra portata», ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel suo intervento alla Plenaria di apertura della Pre-Cop 28.

Coniugare lotta al cambiamento climatico con esigenze di sviluppo

«Ma l’azione ambiziosa, naturalmente deve sostanziarsi anche nel giusto equilibrio in tutti i pilastri dell’Accordo di Parigi. Siamo consapevoli, e condividiamo che occorra parlare in ugual misura di adattamento e del rafforzamento dei meccanismi di supporto per i paesi più vulnerabili e meno sviluppati. È evidente che il successo della Cop28 sarà misurato anche se saremo in grado di definire e contestualizzare l’obiettivo globale per l’adattamento. Il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi richiede una trasformazione fondamentale di tutte le economie e un grande cambiamento nella struttura dell’economia globale, dei mercati finanziari e degli investimenti. Dobbiamo lavorare insieme per rimuovere le barriere che ostacolano l’accessibilità e la sostenibilità dei Paesi vulnerabili e indebitati nell’attrarre finanziamenti per la transizione energetica e rafforzare la resilienza». E ha ricordato che «la mitigazione e l’adattamento devono essere integrati in ogni decisione economica e finanziaria a livello nazionale e globale, oltre che nei bilanci nazionali. Solo in questo modo possiamo realmente coniugare la lotta al cambiamento climatico con le esigenze di sviluppo che i nostri cittadini ci richiedono».