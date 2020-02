Pick-up elettrici / Atlis XT, 800 km di autonomia

Il costruttore statunitense Atlis Motor che ha l'obiettivo di rivoluzionare il mondo dei pick-up, una delle categorie di mezzi più diffusa negli Stati Uniti, ha presentato Atlis XT, il prototipo di un pick-up elettrico. Quattro i motori elettrici, uno per ruota, una soluzione che consente di passare da 0 a 100 kmh in meno di 5 secondi e in meno di 18 secondi a pieno carico o con un rimorchio. Il costruttore dichiara una velocità massima di 190 km/h. Sarà disponibile in tre versioni che differiscono tra loro per la grandezza della batteria, e che dovrebbero garantire 480, 640 e 800 km di autonomia.