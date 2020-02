Pick-up elettrici / Il Chevrolet Silverado a zero emissioni

Ridurre consumi ed emissioni dei veicoli è ormai un imperativo dato dalla crisi economica e climatica. Per farlo l'americana Via Motors ha sviluppato una soluzione per trasformare alcuni veicoli Chevrolet in modelli elettrici ad autonomia estesa, la tecnologia già adottata da Volt e Opel Ampera. Una soluzione applicata a furgoni, suv e al pick-up Silverado, molto diffuso negli Usa. Un esemplare al quale è stato applicato un motore elettrico da 402 cv e delle batterie da 24 kWh per assicurare un'autonomia di 64 km, prolungata a 640 km col potente motore a benzina previsto, il V6 da 4.300 cc da 201 cv.