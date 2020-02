Pick-up elettrici / L'F-150 a zero emissioni di Ford

Ford ha ha stretto un'intesa con Rivian per costruire veicoli a batterie e condividere le sinergie elettrificate inoltre. Il primo veicolo sarà molto probabilmente l'F-150 elettrico, la versione a zero emissioni dell'auto più venduta negli Stati Uniti da 34 anni. Il truck dell'Ovale blu potrebbe debuttare verso la fine del 2021. Per farlo i tecnici non intendono rinunciare alla attuali potenziale del loro veicolo. Ford non a caso ha diffuso un video in cui un prototipo di F-150 elettrico traina 10 vagoni merci a due piani senza fare alcun particolare sforzo. Un pò come dire che 435 tonnellate potranno in futuro viaggiare a zero emissioni.