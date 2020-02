Pick-up elettrici / Fisker e il futuro pick-up elettrico Alaska

Alla Fisker sono al lavoro per presentare il loro pick-up elettrico. Henrik Fisker, ceo del bran americano, ha pubblicato su Twitter un rendering di un veicolo con il cassone chiamato “Alaska” Il tweet è poi sparito in quanto la sua pubblicazione era stata un errore. Per questo, Fisker si è affrettato a rimuoverlo. Ma questo tweet involontario è stato comunque intercettato permettendo di avanzare alcune speculazioni sui futuri piani del costruttore americano. Il rendering mostra soltanto la parte posteriore del pickup che sembra, comunque, essere al momento nello stadio di sviluppo iniziale.